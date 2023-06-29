Об этом информирует Киевский международный институт социологии .

Соответственно опросу у 64% украинцев есть хотя бы один близкий родственник или получивший ранение друг - в среднем 5 пострадавших, а у 63% украинцев есть хотя бы один близкий родственник или друг, умерший - в среднем 3 погибших близких.

Фото: Киевский международный институт социологии

Во всех регионах Украины большинство людей потеряли близких родственников или друзей из-за российской агрессии. Показатель варьируется от 70% на востоке до 80% на западе.

Фото: Киевский международный институт социологии

"Война России против Украины сформировала трагический коллективный опыт для абсолютного большинства украинцев. Во всех уголках Украины большинство населения имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. И жители Запада, и жители Востока переживают одинаковые ужасные потери, нанесенные Россией. Можем говорить о боли украинцев по потерям и безумном гневе на врагов", - отмечают в институте.

Фото: Киевский международный институт социологии

Социологи подчеркивают, что война усложняет проведение социологических опросов из-за перемещения населения и проблем со связью. Однако опросы остаются актуальными и достаточно репрезентативными.