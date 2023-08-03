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Опрос: 4% респондентов из Украины положительно относятся к Сталину

3 августа, 2023 четверг
12:12
Общество

В Украине по состоянию на 2023 год 61% респондентов, опрошенных социологами, негативно относятся к Иосифу Сталину и только 4% – положительно

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС , проведенного 26 мая-5 июня 2023 года.

ставлення до сталіна

Для сравнения, до Революции достоинства положительно отзывались о Сталине 23% опрошенных, отрицательно – 37%. Остальные ответили, что им безразлично.

"До 2021 года ситуация существенно не изменялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли положительно относящихся к Сталину", - отметили социологи.

После начала полномасштабного вторжения РФ мнение украинцев о диктаторе изменилось: летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля положительно относившихся составила 5%.

Региональное измерение

Во всех регионах абсолютное меньшинство благосклонно относятся к Сталину (от 1% в западных областях и до 8% – в восточных).

"Кроме этого, во всех регионах доля негативно относящихся к Сталину значительно превосходит тех, кто относится к нему положительно", - отметили в КМИС.

Там отметили, что по сравнению с 2021 годом во всех регионах есть значительный рост негативного отношения к Сталину (и снижение – положительное).

"Накануне широкомасштабного вторжения на юге и востоке доля тех, кто имел положительное и отрицательное отношение, была практически одинаковой. Сейчас же доминирует самое негативное отношение (при совсем небольшой доле тех, кто сохраняет положительное отношение)", - пришли к выводу социологи.

В то же время они заметили некоторые региональные особенности восприятия.

"Если на западе и в центре уверенное большинство негативно относятся к Сталину, то на юге и Востоке – около половины (плюс треть имеет безразличное отношение)", - отметили в КМИС.

Возрастной срез

Критическое отношение к Сталину сейчас как у молодых, так и пожилых украинцев.

Так, среди украинцев от 18 до 29 лет негативно относятся к диктатору 56% опрошенных. В этой возрастной категории больше тех, кому безразлично. По всей вероятности, это связано с тем, что эти люди родились уже после распада СССР. Среди людей от 30 до 39 лет негативно относятся к Сталину 60% опрошенных, от 40 до 49 лет – 62%. Также в возрастной категории 70+ негативно отозвались о диктаторе 58% опрошенных.

Что у россиян

Социологи, ссылаясь на данные российских коллег, отмечают, что доля симпатиков Сталина в РФ постоянно растет, тогда как в Украине падает.

"Если в 2012 году в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков советского диктатора, а в России наоборот стремительно росла приверженность ему и сейчас большинство населения имеют положительное отношение", - отметили социологи.

"В России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%", - добавили в КМИС.

Опрос проводился с людьми в возрасте от 18 лет, которые на момент полномасштабного вторжения проживали на территории Украины. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также беженцев. Всего опрошено 984 респондента.

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Украина
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