Весной 2014 года я не дал людям линчевать судей, пытавшихся провести судебный съезд, который патронировал Портнов. Чуть позже, в том же году я не давал людям идти штурмовать ВР и стал между ними и стражами порядка, остановив конфликт. Об этом мне напомнил недавно Игорь Лапин. А в 2019 году я стоял перед входом в ВР и защищал нескольких Нацгвардейцев, и снова не давал ворваться в ВР крайне разъяренной толпе мужчин. Их было тогда несколько тысяч, "афганцев". Это должна хорошо помнить Ирина Геращенко, которая тоже тоже выходила к протестующим и помогала гасить агрессию толпы.

Почему я это делал? Потому что считаю, что для любого государства важны институты и эффективна работа всей системы. И если система не работает, ее изменяют и реформируют, а не разрушают варварскими методами. Такой подход к решению проблем присущ демократическим странам.

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А вот в Сомали пошли другим путём. И как? Лучше ли им от этого? А можно еще припомнить расстрел парламента в Армении. После этого в стране уже можно было забыть о демократии и независимости, а сама Армения попала под влияние России. И кто выиграл от этого? Только Кремль.

Так же я был против бросания в мусорные баки и обливания зеленкой. Тем более, что так поступают люди, когда не удовлетворяется запрос на справедливость, или делают власти, чтобы показать свои возможности линчевальника вне правового поля.

Хорошо помню, как при Януковиче обливали Авакова, Яценюка, Ляшко. И мне это не нравилось, о чем я говорил. Но не забыл я и то, как обливали Королевскую, Волошину или Шуфрича. Кстати, и то, что Порошенко облили зеленкой, я считаю позором, несмотря на то, что был в оппозиции к нему.

Подобное я не поддерживаю, как и драки в ВР. Извините, но меня так воспитали, а потом еще и закрепили это через работу в ПАСЕ и дружеское общение с судьями ЕСПЧ. Вот почему мне неприемлема такая модель поведения. Вам кто-нибудь не нравится? Объясните ему это и доказывайте свою правоту. Убедите избирателей оппонента. Обращайтесь в суд. Потому что нужно, наконец, определиться, куда мы идем — в ЕС или в Сомали?

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И последнее. Меня не раз оскорбляли и лгали обо мне. Несколько раз мои побратимы предлагали провести воспитательную работу с "говорящими головами" Банковой, которые открывали свой черный рот в мою сторону и в сторону моей семьи. Тогда я им объяснял, что я не Кадыров, кайфующий от того, когда перед ним просят прощения избитые, запуганные люди. Я подожду пока сменится власть, а эти подонки останутся без зонтика Банковой, и тогда обращусь в суд. В суд, а не к практике вигилантов, которые не верят в право, практикуют самосуд и считают право силы выше силы права.

Это нужно менять. Так же, как нужно изменять отношение общества к силе слова. Нельзя оскорблять военных, женщин, детей. Никого. Слова иногда делают больнее, чем физическое насилие. Это важно. И за своим языком нужно следить всем, а особенно представителям власти.

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А еще, учитывая сколько сейчас оружия, то при следующем бросании в бак, попытке облить чем-нибудь или при словесном оскорблении могут прозвучать выстрелы. Хорошо, если из травмата. Но не факт, что травматом все ограничится. Давайте всё же будем все более сдержанны.

Поэтому, независимо от того, как я отношусь к оппонентам, я против необоснованных оскорблений и обид, против уличного правосудия и против импотенции нашей правоохранительной системы. Это все нужно менять. Осталось для себя выбрать путь перемен — Сомали или ЕС?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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