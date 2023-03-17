Определился транслятор матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024
Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем на отборочный цикл Евро-2024
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
"Матчи с участием сборных других стран будут транслироваться на MEGOGO эксклюзивно. А вот поединки национальной сборной Украины будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO и на местных телеканалах Суспильного в эфире, кабеле и спутнике. В Интернете же матчи можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO — на канале "MEGOGO Футбол 1" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная" или "Спорт", - говорится в сообщении.
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
Матч Англия – Украина состоится 26 марта. Начало в 19.00.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины. 13 марта стало известно, что вингер травмировался.
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