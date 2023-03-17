Определился транслятор матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Матчи с участием сборных других стран будут транслироваться на MEGOGO эксклюзивно. А вот поединки национальной сборной Украины будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO и на местных телеканалах Суспильного в эфире, кабеле и спутнике. В Интернете же матчи можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO — на канале "MEGOGO Футбол 1" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная" или "Спорт", - говорится в сообщении.

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта. Начало в 19.00.