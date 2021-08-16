Определился состав сборной Украины по футболу на матчи сентября
УАФ опубликовала расширенную заявку сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает официальный Instagram УАФ.
Список футболистов был утвержден комитетом национальных сборных УАФ, который возглавляют Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Эта миссия упала на руководителей из-за того, что в сборной Украины до сих пор нет главного тренера.
Расширенный состав сборной Украины:
Вратари: Анатолий Трубин ( "Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Реал").
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ( "Брюгге").
Полузащитники: Тарас Cтепаненко ( "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ( "Аталанта"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм").
Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика"), Артем Довбик ( "Днепр-1")
Резервный список: Евгений Макаренко ( "Фехервар"), Виктор Коваленко ( "Специя"), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер"), Тарас Качараба ( "Славия"), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт") Владислав Кочергин ( "Заря")
Тренировочный сбор команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
- 12 августа главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что предан своему клубу, но если его отпустят, то он готов возглавить сборную Украины.
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