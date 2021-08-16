Определился состав сборной Украины по футболу на матчи сентября

Об этом сообщает официальный Instagram УАФ.



Список футболистов был утвержден комитетом национальных сборных УАФ, который возглавляют Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Эта миссия упала на руководителей из-за того, что в сборной Украины до сих пор нет главного тренера.



Расширенный состав сборной Украины:



Вратари: Анатолий Трубин ( "Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Реал").



Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ( "Брюгге").



Полузащитники: Тарас Cтепаненко ( "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ( "Аталанта"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм").



Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика"), Артем Довбик ( "Днепр-1")



Резервный список: Евгений Макаренко ( "Фехервар"), Виктор Коваленко ( "Специя"), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер"), Тарас Качараба ( "Славия"), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт") Владислав Кочергин ( "Заря")



Тренировочный сбор команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.