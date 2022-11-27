Определился состав сборной Украины по биатлону на 1-й этап Кубка мира

Об этом сообщает официальный транслятор биатлона в Украине "Суспільне спорт".

Решением IBU Украина сохраняет квоты на выступление спортсменов в соревнованиях, несмотря на пропуск командой последнего триместра прошлого сезона и потерю своих позиций в зачете Кубка наций - 7 - зарегистрированных на этапе, 5 - для участия в гонках для мужской и женской команд.

Среди женщин на Кубок мира поедут Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

Состав мужской сборной Украины определился еще раньше. В заявке нашлось место для Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Богдана Цымбала, Антона Дудченко, Дениса Насико и Тараса Лесюка.

1-й этап Кубка мира стартует уже во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахте.

Этап в Контиолахте продлится до 4 декабря. Уже через четыре дня после того в австрийском Гохфильцене стартует второй этап сезона.

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