Определился состав сборной Украины по биатлону на 1-й этап Кубка мира
Тренерский состав мужской и женской сборной Украины по биатлону уже определился с составом команды на первый этап Кубка мира по финскому Контиолахту
Об этом сообщает официальный транслятор биатлона в Украине "Суспільне спорт".
Решением IBU Украина сохраняет квоты на выступление спортсменов в соревнованиях, несмотря на пропуск командой последнего триместра прошлого сезона и потерю своих позиций в зачете Кубка наций - 7 - зарегистрированных на этапе, 5 - для участия в гонках для мужской и женской команд.
Среди женщин на Кубок мира поедут Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.
Состав мужской сборной Украины определился еще раньше. В заявке нашлось место для Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Богдана Цымбала, Антона Дудченко, Дениса Насико и Тараса Лесюка.
1-й этап Кубка мира стартует уже во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахте.
Этап в Контиолахте продлится до 4 декабря. Уже через четыре дня после того в австрийском Гохфильцене стартует второй этап сезона.
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