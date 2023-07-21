Определился соперник полтавской "Ворсклы" в квалификации Лиги конференций
Подопечные Виктора Скрипника во втором туре квалификации встретятся с грузинами, неожиданно одолевшими команду из Словакии
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Накануне состоялся второй поединок первого квалифайна Лиги конференций УЕФА сезона 2023/2024, в котором грузинская "Дела" из города Гори, вопреки всем букмекерским убеждениям, одолела "ДАК 1904" из Словакии 2:0 (первую игру словаки выиграли 2:
Таким образом полтавчане встретятся с клубом, который тренирует украинский специалист Андрей Демченко, уже 27 июля в польском городе Тихи на Stadion Miejski w Tychach.
Подопечные Виктора Скрипника проходят очередной этап учебно-тренировочного собрания в польской Устроне.
- Напомним, 21 июня "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках.
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