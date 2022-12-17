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Обновлено

Определился представитель Украины на Евровидении-2023

17 декабря, 2022 суббота
21:09
Культура

В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора участника песенного конкурса Евровидение-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победителем в финале за право представлять Украину стала группа TVORCHI.

В финале за право представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле соревновались

Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUT, Tember Blanche, Angelina, 2TONE и TVORCHI.

Украинцы впервые выбирали представителя на Евровидение посредством голосования в приложении "Дия". Победителя финала определили путем голосования зрителей и жюри, в которое вошли лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина.

Евровидение-2023 будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая от имени нынешнего вещателя-победителя — украинской телерадиокомпании Суспильное Вещание.

В 2022 году Евровидение выиграла украинская группа Kalush Orchestra.

  • Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский вещательный союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
  • 1 декабря объявили, в какой последовательности будут выступать финалисты Нацотбора. Также стало известно, что голосование в финале Нацотбора состоится в "Дии".

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Евровидение
Шоу-бізнес
Kalush Orchestra
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