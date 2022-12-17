Определился представитель Украины на Евровидении-2023
В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора участника песенного конкурса Евровидение-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победителем в финале за право представлять Украину стала группа TVORCHI.
В финале за право представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле соревновались
Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUT, Tember Blanche, Angelina, 2TONE и TVORCHI.
Украинцы впервые выбирали представителя на Евровидение посредством голосования в приложении "Дия". Победителя финала определили путем голосования зрителей и жюри, в которое вошли лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина.
Евровидение-2023 будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая от имени нынешнего вещателя-победителя — украинской телерадиокомпании Суспильное Вещание.
В 2022 году Евровидение выиграла украинская группа Kalush Orchestra.
- Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский вещательный союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
- 1 декабря объявили, в какой последовательности будут выступать финалисты Нацотбора. Также стало известно, что голосование в финале Нацотбора состоится в "Дии".
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