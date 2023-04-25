Определился победитель юношеской Лиги УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Женеве АЗ "Алкмар" обыграл "Хайдук" со счетом 5:0 и впервые стал победителем юношеской Лиги УЕФА. Победа в турнире стала первой для представителей Нидерландов.

Украину в нынешнем сезоне юношеской Лиги УЕФА представляли "Шахтер" и "Движение". Дончане в раунде плей-офф проиграли "Хайдуку" (0:1). Львовяне в 1/8 финала уступили итальянскому "Милану" (0:1).

В 2022 году победителем турнира была португальская "Бенфика".

Юношеская Лига УЕФА

Финал

24 апреля

Женева, Швейцария

АЗ "Алкмар" (Нидерланды) – "Хайдук" (Хорватия) 5:0

Голы : Аддай, 45 (пен.), Пока, 70, Пока, Мердинк, 79, 87