Определился победитель юношеской Лиги УЕФА
В финале юношеской Лиги УЕФА нидерландский АЗ "Алкмар" победил хорватский "Хайдук"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Женеве АЗ "Алкмар" обыграл "Хайдук" со счетом 5:0 и впервые стал победителем юношеской Лиги УЕФА. Победа в турнире стала первой для представителей Нидерландов.
Украину в нынешнем сезоне юношеской Лиги УЕФА представляли "Шахтер" и "Движение". Дончане в раунде плей-офф проиграли "Хайдуку" (0:1). Львовяне в 1/8 финала уступили итальянскому "Милану" (0:1).
В 2022 году победителем турнира была португальская "Бенфика".
Юношеская Лига УЕФА
Финал
24 апреля
Женева, Швейцария
АЗ "Алкмар" (Нидерланды) – "Хайдук" (Хорватия) 5:0
Голы : Аддай, 45 (пен.), Пока, 70, Пока, Мердинк, 79, 87
- 28 февраля "Рух" проиграл "Милану" в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА и прекратил выступления в турнире.
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