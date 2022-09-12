Определился победитель самого успешного для сборной Украины ЧМ по волейболу
В воскресенье, 11 сентября, сборная Италии победила Польшу в финале чемпионата мира-2022 по волейболу среди мужчин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Катовице Италия обыграла Польшу в четырех партиях – 3:1. Итальянцы выиграли чемпионат мира в четвертый раз и стали самой титулованной командой в истории. В Бразилии и Польше – по три золота ЧМ.
Для сборной Украины нынешний чемпионат мира также стал самым успешным за все время выступлений. Наши волейболисты впервые дошли до четвертьфинала, где их остановила Словения, в матче за бронзовые медали уступили Бразилии - 1:3.
Чемпионат мира-2022
Финал
11 сентября
Катовице, Польша
Польша - Италия 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)
- 7 сентября в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины уступила Словении .
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