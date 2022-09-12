Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Катовице Италия обыграла Польшу в четырех партиях – 3:1. Итальянцы выиграли чемпионат мира в четвертый раз и стали самой титулованной командой в истории. В Бразилии и Польше – по три золота ЧМ.

Для сборной Украины нынешний чемпионат мира также стал самым успешным за все время выступлений. Наши волейболисты впервые дошли до четвертьфинала, где их остановила Словения, в матче за бронзовые медали уступили Бразилии - 1:3.

Чемпионат мира-2022

Финал

11 сентября

Катовице, Польша

Польша - Италия 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

7 сентября в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины уступила Словении .

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