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Главная Спорт Определился победитель самого успешного для сборной Украины ЧМ по волейболу

Определился победитель самого успешного для сборной Украины ЧМ по волейболу

12 сентября, 2022 понедельник
10:01
Спорт

В воскресенье, 11 сентября, сборная Италии победила Польшу в финале чемпионата мира-2022 по волейболу среди мужчин

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Катовице Италия обыграла Польшу в четырех партиях – 3:1. Итальянцы выиграли чемпионат мира в четвертый раз и стали самой титулованной командой в истории. В Бразилии и Польше – по три золота ЧМ.

Для сборной Украины нынешний чемпионат мира также стал самым успешным за все время выступлений. Наши волейболисты впервые дошли до четвертьфинала, где их остановила Словения, в матче за бронзовые медали уступили Бразилии - 1:3.

Чемпионат мира-2022

Финал

11 сентября

Катовице, Польша

Польша - Италия 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

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