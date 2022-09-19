Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале Евробаскета-2022 в Берлине Испания победила Францию со счетом 88:76.

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы. Все четыре титула они выиграли с итальянцем Серджо Скариоло в должности главного тренера, который также привел команду к победе на Евробаскете в 2009, 2011 и 2015 годах.

Испанцы также являются чемпионами мира 2006 и 2019 годов.

Сборная Украины на ЧЕ-2022 дошла до 1/8 финала, где уступила Польше (86:94). На групповом раунде сборная Украины победила Великобританию (90:61), Эстонию (74:73), Италию (84:73) и уступила Греции (79:99) и Хорватии (85:90).

Евробаскет-2022

Финал

Берлин, Германия

18 сентября

Испания – Франция 88:76

В воскресенье 11 сентября сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb