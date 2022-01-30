Определился победитель ЧЕ по гандболу, на котором выступала Украина

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В столице Венгрии на "Будапешт Арене" Швеция победила Испанию со счетом 27:26.

После первой половины матча испанцы вели в счете 13:12, но во втором тайме шведы смогли вырвать победу. Победный мяч скандинавы забросили с пенальти на последних секундах встречи.

В матче за третье место сборная Дании обыграла Францию со счетом 35:32.

В финальной части ЧЕ-2022 выступала сборная Украины. Она потерпела поражение от Сербии, Франции и Хорватии и выбыла из турнира после группового раунда.

Чемпион Европы по гандболу

Мужчины. Финал

30 января

Швеция – Испания 27:26