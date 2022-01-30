Определился победитель ЧЕ по гандболу, на котором выступала Украина
В финале мужского чемпионата Европы по гандболу сборная Швеции победила Испанию
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В столице Венгрии на "Будапешт Арене" Швеция победила Испанию со счетом 27:26.
После первой половины матча испанцы вели в счете 13:12, но во втором тайме шведы смогли вырвать победу. Победный мяч скандинавы забросили с пенальти на последних секундах встречи.
В матче за третье место сборная Дании обыграла Францию со счетом 35:32.
В финальной части ЧЕ-2022 выступала сборная Украины. Она потерпела поражение от Сербии, Франции и Хорватии и выбыла из турнира после группового раунда.
Чемпион Европы по гандболу
Мужчины. Финал
30 января
Швеция – Испания 27:26
- Напомним, 19 января немец Михаэль Биглер покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по гандболу.
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