Определился первый финалист Кубка африканских наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Сенегала. В ворота Буркина-Фасо забили Садио Мане, Идрисса Гуэ и Абду Диалло. Ворота сенегальцев поразил Ибрагим Туре.



В финале Сенегал встретится с победителем пары Камерун – Египет. Этот матч состоится завтра, 3 февраля.



Кубок африканский наций-2021



1/2 финала



2 февраля



Буркина-Фасо – Сенегал 1:3



Голы: Диалло, 70, Гуе, 76, Мане, 87 – Туре, 82

12 января организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия.

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