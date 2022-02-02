Определился первый финалист Кубка африканских наций
В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала по футболу обыграла Буркина-Фасо
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Сенегала. В ворота Буркина-Фасо забили Садио Мане, Идрисса Гуэ и Абду Диалло. Ворота сенегальцев поразил Ибрагим Туре.
В финале Сенегал встретится с победителем пары Камерун – Египет. Этот матч состоится завтра, 3 февраля.
Кубок африканский наций-2021
1/2 финала
2 февраля
Буркина-Фасо – Сенегал 1:3
Голы: Диалло, 70, Гуе, 76, Мане, 87 – Туре, 82
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