Определился первый финалист клубного ЧМ по футболу
В первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу бразильский "Фламенго" проиграл арабскому "Аль-Хилялю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Аль-Хиляля" со счетом 3:2. Однако весь второй тайм "Фламенго" провел в меньшинстве, на 53-й минуте красную карточку получил Жерсон.
Далее "Аль-Хиляль" ждет финал клубного чемпионата мира, где они сыграют против победителя пары "Реал" - "Аль-Ахли". "Фламенго" сыграет в матче за третье место.
В прошлом сезоне "Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов, а "Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - эти результаты и позволили сыграть командам на клубном ЧМ.
Клубный чемпионат мира
Полуфинал
7 февраля
"Фламенго" - "Аль-Хиляль" 3:2
Голы: Педру, 20, 90+1 - Аль-Давсари, 4 (пен.), 45+9 (пен.), Виетто, 70
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