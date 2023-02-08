Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Аль-Хиляля" со счетом 3:2. Однако весь второй тайм "Фламенго" провел в меньшинстве, на 53-й минуте красную карточку получил Жерсон.

Далее "Аль-Хиляль" ждет финал клубного чемпионата мира, где они сыграют против победителя пары "Реал" - "Аль-Ахли". "Фламенго" сыграет в матче за третье место.

В прошлом сезоне "Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов, а "Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - эти результаты и позволили сыграть командам на клубном ЧМ.

Клубный чемпионат мира

Полуфинал

7 февраля

"Фламенго" - "Аль-Хиляль" 3:2

Голы: Педру, 20, 90+1 - Аль-Давсари, 4 (пен.), 45+9 (пен.), Виетто, 70