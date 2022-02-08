Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
В первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу бразильский "Палмейрас" победил египетский "Аль-Ахли"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На клубном чемпионате мира по футболу традиционно соревнуются команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.
Европу на турнире представляет лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Они стартуют со стадии полуфинала и завтра встретятся с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.
Сегодня, 8 февраля, в первом полуфинале состязались бразильский "Палмейрас" и "Аль-Ахли" из Египта. Сильнее оказались игроки из Южной Америки.
Матч закончился победой "Палмейраса" со счётом 2:0. В финал бразильцев вывели голы экс-динамовца Дуду и Рафаэля Вейги.
Клубный чемпионат мира – 2021
Полуфинал
8 февраля
"Палмейрос" - "Аль-Ахли" 2:0
Голы : Вейга, 39, Дуду, 49
Удаление: Ашраф, 81 ("Аль-Ахли")
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