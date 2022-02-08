Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На клубном чемпионате мира по футболу традиционно соревнуются команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.



Европу на турнире представляет лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Они стартуют со стадии полуфинала и завтра встретятся с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.



Сегодня, 8 февраля, в первом полуфинале состязались бразильский "Палмейрас" и "Аль-Ахли" из Египта. Сильнее оказались игроки из Южной Америки.



Матч закончился победой "Палмейраса" со счётом 2:0. В финал бразильцев вывели голы экс-динамовца Дуду и Рафаэля Вейги.



Клубный чемпионат мира – 2021



Полуфинал



8 февраля



"Палмейрос" - "Аль-Ахли" 2:0



Голы : Вейга, 39, Дуду, 49



Удаление: Ашраф, 81 ("Аль-Ахли")

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb