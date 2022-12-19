Об этом сообщает ФИФА в Twitter.

Мбаппе сыграл на ЧМ-2022 в Катаре 7 матчей и забил 8 голов. Француз сделал в финале хет-трик и реализовал послематчевой пенальти, но не спас свою команду от поражения Аргентины.

Килиан Мбаппе в споре бомбардиров опередил аргентинца Лионеля Месси, забившего 7 мячей. У форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса и француза Оливье Жиру по 4 гола.

"Золотую бутсу" форварду вручил присутствовавший на финале президент Франции Эмманюэль Макрон.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию по пенальти (4:2) после ничьей в основное и дополнительное время (2:2, 1:1).

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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