Определился обладатель "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру ЧМ-2022
Француз Килиан Мбаппе забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает ФИФА в Twitter.
Мбаппе сыграл на ЧМ-2022 в Катаре 7 матчей и забил 8 голов. Француз сделал в финале хет-трик и реализовал послематчевой пенальти, но не спас свою команду от поражения Аргентины.
Килиан Мбаппе в споре бомбардиров опередил аргентинца Лионеля Месси, забившего 7 мячей. У форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса и француза Оливье Жиру по 4 гола.
"Золотую бутсу" форварду вручил присутствовавший на финале президент Франции Эмманюэль Макрон.
18 декабря сборная Аргентины победила Францию по пенальти (4:2) после ничьей в основное и дополнительное время (2:2, 1:1).
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.
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