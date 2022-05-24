Об этом сообщает Kicker .

В нынешнем сезоне Левандовски забил в чемпионате Германии 35 голов и опередил французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, у которого 28 мячей в чемпионате Франции.

Третье место заняли итальянский нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и французский игрок "Реала" Карим Бензема, на счету которых по 27 голов.

Левандовски выиграл награду второй раз подряд. В прошлом сезоне поляк забил 41 гол.

21 сентября 2021 года Роберту Левандовски впервые вручили "Золотую бутсу" .

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