Определился обладатель "Золотой бутсы"
Обладателем награды лучшему бомбардиру Европы сезона 2021/22 - "Золотой бутсы" - стал польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски
Об этом сообщает Kicker .
В нынешнем сезоне Левандовски забил в чемпионате Германии 35 голов и опередил французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, у которого 28 мячей в чемпионате Франции.
Третье место заняли итальянский нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и французский игрок "Реала" Карим Бензема, на счету которых по 27 голов.
Левандовски выиграл награду второй раз подряд. В прошлом сезоне поляк забил 41 гол.
- 21 сентября 2021 года Роберту Левандовски впервые вручили "Золотую бутсу" .
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