Определился новый чемпион UFC в тяжелом весе
Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в первом раунде в бою за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
5 марта в Лас-Вегасе Джонс победил Гана в первом раунде удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в тяжелом весе (до 120 кг).
Для американца это был первый поединок с 2020 года, когда он защитил титул UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).
Чемпионский пояс UFC в тяжелой категории остался вакантным после того, как от него отказался француз Фрэнсис Нганну, который должен стать следующим соперником Джона Джонса.
- 5 марта боксер из Украины Василий Ломаченко посетил турнир UFC в Лас-Вегасе и сфотографировался с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым, который дружит с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
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