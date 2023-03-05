Определился новый чемпион UFC в тяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

5 марта в Лас-Вегасе Джонс победил Гана в первом раунде удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в тяжелом весе (до 120 кг).

Для американца это был первый поединок с 2020 года, когда он защитил титул UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).

Чемпионский пояс UFC в тяжелой категории остался вакантным после того, как от него отказался француз Фрэнсис Нганну, который должен стать следующим соперником Джона Джонса.