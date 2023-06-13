Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 13 июня в пятом матче "Денвер Наггетс" победил "Майами Хит" 94:89 и выиграл финальную серию со счетом 4:1.

"Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

Самым ценным игроком финальной серии признали сербского центрового "Наггэтс" Николу Йокича. В среднем он набирал в решающих матчах 30,2 очка за игру, делал 14 подборов и 7,2 передачи.

В прошлом сезоне чемпионом НБА был "Голден Стейт Уорриорс".

НБА

Финал плей-офф

5 матч

"Денвер" - "Майами" 94:89

Счет в серии – 4:1