Определился новый чемпион Национальной баскетбольной ассоциации
"Денвер" победил "Майами" в финальной серии НБА и впервые в истории стал чемпионом сильнейшей баскетбольной лиги мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 13 июня в пятом матче "Денвер Наггетс" победил "Майами Хит" 94:89 и выиграл финальную серию со счетом 4:1.
"Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.
Самым ценным игроком финальной серии признали сербского центрового "Наггэтс" Николу Йокича. В среднем он набирал в решающих матчах 30,2 очка за игру, делал 14 подборов и 7,2 передачи.
В прошлом сезоне чемпионом НБА был "Голден Стейт Уорриорс".
НБА
Финал плей-офф
5 матч
"Денвер" - "Майами" 94:89
Счет в серии – 4:1
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