Определился новый чемпион мира по шахматам, россияне снова остались без титула
Китаец Дин Лижень победил россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 30 апреля, в Астане (Казахстан) Дин Лижень обыграл Яна Непомнящего на тай-брейке матча, в котором шахматисты не смогли определить сильнейшего по итогам 14 партий с классическим контролем времени – 7:7.
Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой - Дин Лижень одержал победу черными и выиграл со счетом 2,5:1,5.
Ян Непомнящий должен был встретиться в матче за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула. Соперником россиянина, соревновавшегося в нейтральном статусе, стал Дин Лижень, он занял второе место на турнире претендентов.
30-летний китаец вообще не должен был участвовать в претендентском турнире, но получил такое право после дисквалификации россиянина Сергея Карякина за поддержку войны РФ против Украины.
Дин Лижень одержит за победу в матче за звание чемпиона мира 1,1 млн евро, Непомнящий заработал 900 тыс. евро.
Дин Лижень стал 17-м в истории чемпионом мира по шахматам. С 2002 по 2004 год титул владел украинец Руслан Пономарев. Последним чемпионом мира из РФ был Владимир Крамник в 2006-2007 годах.
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