Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 30 апреля, в Астане (Казахстан) Дин Лижень обыграл Яна Непомнящего на тай-брейке матча, в котором шахматисты не смогли определить сильнейшего по итогам 14 партий с классическим контролем времени – 7:7.

Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой - Дин Лижень одержал победу черными и выиграл со счетом 2,5:1,5.

Ян Непомнящий должен был встретиться в матче за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула. Соперником россиянина, соревновавшегося в нейтральном статусе, стал Дин Лижень, он занял второе место на турнире претендентов.

30-летний китаец вообще не должен был участвовать в претендентском турнире, но получил такое право после дисквалификации россиянина Сергея Карякина за поддержку войны РФ против Украины.

Дин Лижень одержит за победу в матче за звание чемпиона мира 1,1 млн евро, Непомнящий заработал 900 тыс. евро.

Дин Лижень стал 17-м в истории чемпионом мира по шахматам. С 2002 по 2004 год титул владел украинец Руслан Пономарев. Последним чемпионом мира из РФ был Владимир Крамник в 2006-2007 годах.