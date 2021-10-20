Определился худший игрок матча "Барселона" - "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Аналитический сервис WhoScored оценил игру всех участников матча "Барселона" - "Динамо" (1: 0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов



Лучшую оценку получил автор победного гола Жерар Пике. Центрбэка оценили 8,6. Лучшими в составе "Динамо" стали Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук - оба по 7,2.



Худшим игроком встречи стал нападающий Владислав Супряга - 5,8. Форвард киевлян сыграл 61 минуту.



"Динамо" уступило "Барселоне" 0:1 и с 1 очком опустился на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 6 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет вторым. Свой матч 3-го тура они начали сегодня в 22:00 в Лиссабоне.



Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".





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