Определился худший игрок матча "Барселона" - "Динамо" в Лиге чемпионов
Форвард Владислав Супряга признан худшим игроком матча "Барселона" - "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Аналитический сервис WhoScored оценил игру всех участников матча "Барселона" - "Динамо" (1: 0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов
Лучшую оценку получил автор победного гола Жерар Пике. Центрбэка оценили 8,6. Лучшими в составе "Динамо" стали Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук - оба по 7,2.
Худшим игроком встречи стал нападающий Владислав Супряга - 5,8. Форвард киевлян сыграл 61 минуту.
"Динамо" уступило "Барселоне" 0:1 и с 1 очком опустился на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 6 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет вторым. Свой матч 3-го тура они начали сегодня в 22:00 в Лиссабоне.
Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".
- Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве испанском "Реала" со счетом 0: 5.
- 20 октября "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" в 3-м туре ЛЧ.
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