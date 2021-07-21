Определились знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины .

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - говорит Костевич.



Впервые в истории Олимпиады у стран есть сразу два знаменосца - женщина и мужчина.

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Положительно отношусь к тому, что будет два знаменосца", - отметил Никишин.

Костевич - Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе.



Никишин - чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял 4 место.

21 июля в Японии состоялись первые соревнования летних Олимпийских игр.