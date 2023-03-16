Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".

После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Сегодня последние путевки в четвертьфинал оформили мадридский "Реал" и итальянский "Наполи".

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.