Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале "Аль-Хиляль" победил в серии послематчевых пенальти марокканский "Видад" (1:1, 5:3).

"Аль-Ахли" обыграл американский "Сиэтл Саундерс" (1:0).

В 1/2 финала "Фламенго" 7 февраля встретится с "Аль-Хилялем", а "Реал" 8 февраля сыграет с "Аль-Ахли".

Клубный чемпионат мира - 2023 проходит в Марокко с 1 по 11 февраля.

Действующим победителем клубного ЧМ является английский "Челси".

Клубный ЧМ-2023 по футболу

1/4 финала

4 февраля

Работ, Марокко

"Видад" (Марокко) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) 1:1 (3:5 - по пен.)

Голы : Эль-Амлуд, 52 - Канно, 90+4

Удаление: Жабран, 90+1 - Канно, 94

Танжер, Марокко

"Сиэтл Саундерс" (США) – "Аль-Ахли (Египет) 0:1

Гол : Афша, 88