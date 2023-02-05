Определились все полуфиналисты клубного ЧМ по футболу
В полуфинале клубного чемпионата мира по футболу испанский "Реал" сыграет с египетским "Аль-Ахли", а бразильский "Фламенго" встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале "Аль-Хиляль" победил в серии послематчевых пенальти марокканский "Видад" (1:1, 5:3).
"Аль-Ахли" обыграл американский "Сиэтл Саундерс" (1:0).
В 1/2 финала "Фламенго" 7 февраля встретится с "Аль-Хилялем", а "Реал" 8 февраля сыграет с "Аль-Ахли".
Клубный чемпионат мира - 2023 проходит в Марокко с 1 по 11 февраля.
Действующим победителем клубного ЧМ является английский "Челси".
Клубный ЧМ-2023 по футболу
1/4 финала
4 февраля
Работ, Марокко
"Видад" (Марокко) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) 1:1 (3:5 - по пен.)
Голы : Эль-Амлуд, 52 - Канно, 90+4
Удаление: Жабран, 90+1 - Канно, 94
Танжер, Марокко
"Сиэтл Саундерс" (США) – "Аль-Ахли (Египет) 0:1
Гол : Афша, 88
- В сентябре 2022 года ФИФА решил перенести клубный чемпионат мира на февраль 2023 года.
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