Об этом сообщает Еспресо.TV.

В итоге в плей-офф вышли киевское "Динамо", норвежский "Буде/Глимт", кипрский "Аполлон", чешская "Виктория Пльзень", сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика", загребское "Динамо", азербайджанский , нидерландский ПСВ и шотландский "Рейнджерс".

В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16-17 и 23-24 августа.

Лига чемпионов

Квалификационный раунд плей-офф

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.

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