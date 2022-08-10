Определились все пары плей-офф квалификации ЛЧ
Определились все 12 команд, разыграющих 6 вакантных мест группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В итоге в плей-офф вышли киевское "Динамо", норвежский "Буде/Глимт", кипрский "Аполлон", чешская "Виктория Пльзень", сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика", загребское "Динамо", азербайджанский , нидерландский ПСВ и шотландский "Рейнджерс".
В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16-17 и 23-24 августа.
Лига чемпионов
Квалификационный раунд плей-офф
"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Виктория Пльзень" (Чехия)
"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)
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9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
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