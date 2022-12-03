Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.

После матчей 2 декабря известно, что Бразилия сыграет против Южной Кореи. Соперник Швейцарии – Португалия.

Трансляторы чемпионата мира – региональные телеканалы "Суспильне", сайт "Суспильне Спорт" и Megogo.

ЧМ-2022

Плей-офф. 1/8 финала

3 декабря

17:00 Нидерланды – США

21:00 Аргентина – Австралия

4 декабря

17:00 Франция – Польша

21:00 Англия – Сенегал

5 декабря

17:00 Япония – Хорватия

21:00 Бразилия – Южная Корея

6 декабря

17:00 Марокко – Испания

21:00 Португалия – Швейцария

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