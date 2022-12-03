Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022: сетка плей-офф и расписание матчей
После матчей 2 декабря известны имена всех сборных, сыграющих в 1/8 финала ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.
После матчей 2 декабря известно, что Бразилия сыграет против Южной Кореи. Соперник Швейцарии – Португалия.
Трансляторы чемпионата мира – региональные телеканалы "Суспильне", сайт "Суспильне Спорт" и Megogo.
ЧМ-2022
Плей-офф. 1/8 финала
3 декабря
17:00 Нидерланды – США
21:00 Аргентина – Австралия
4 декабря
17:00 Франция – Польша
21:00 Англия – Сенегал
5 декабря
17:00 Япония – Хорватия
21:00 Бразилия – Южная Корея
6 декабря
17:00 Марокко – Испания
21:00 Португалия – Швейцария
Сетка плей-офф:
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