Определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матча завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".



В других матчах Бельгия сыграет против Италии, Швейцария встретится с Испанией, а Дания померится силами с Чехией. Матчи состоятся 2/3 июля.

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2: 0 .

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