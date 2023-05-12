Определились все финалисты Евровидения-2023
В четверг, 11 мая, в британском Ливерпуле состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023"
Об этом сообщает Еспресо.
По результатам отбора в финал прошли следующие исполнители:
- Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Эстония: Alika - "Bridges"
- Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
- Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Польша: Blanka - "Solo"
- Австралия: Voyager - "Promise"
- Армения: Brunette – "Future Lover"
- Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
Всего во втором полуфинале за выход в финал конкурса соревновались представители 16 стран:
- Дания: Reiley – "Breaking My Heart"
- Армения: Brunette – "Future Lover"
- Румыния: Theodor Andrei – "DGT (Off and On)"
- Эстония: Alika - "Bridges"
- Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
- Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Исландия: Diljá - "Power"
- Греция: Victor Vernicos - "What They Say"
- Польша: Blanka - "Solo"
- Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
- Грузия: Iru - "Echo"
- Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"
- Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Австралия: Voyager - "Promise"
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Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины
Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.
Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.
67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, несмотря на то, что в 2022 году в конкурсе победили представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефания". Конкурс проводят в Великобритании из соображений безопасности участников в условиях отражения Украиной полномасштабной военной агрессии РФ.
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