Определились все финалисты Евровидения-2023

Об этом сообщает Еспресо.

По результатам отбора в финал прошли следующие исполнители:

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Эстония: Alika - "Bridges"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Польша: Blanka - "Solo"

Австралия: Voyager - "Promise"

Армения: Brunette – "Future Lover"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Всего во втором полуфинале за выход в финал конкурса соревновались представители 16 стран:

Дания: Reiley – "Breaking My Heart"

Армения: Brunette – "Future Lover"

Румыния: Theodor Andrei – "DGT (Off and On)"

Эстония: Alika - "Bridges"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Исландия: Diljá - "Power"

Греция: Victor Vernicos - "What They Say"

Польша: Blanka - "Solo"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузия: Iru - "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралия: Voyager - "Promise"

Читайте также: Евровидение-2023: определились первые финалисты песенного конкурса

Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины

Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.

Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.

67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, несмотря на то, что в 2022 году в конкурсе победили представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефания". Конкурс проводят в Великобритании из соображений безопасности участников в условиях отражения Украиной полномасштабной военной агрессии РФ.