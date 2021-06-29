Определились теннисистки, которые представят Украину на Олимпиаде-2020
Украину на Олимпиаде-2020 в Токио представят пять теннисисток
Об этом сообщает официальный Facebook ФТУ.
Федерация тенниса Украины получила официальное подтверждение состава национальной команды на Олимпийских Играх в Токио.
На Олимпиаду-2020 квалифицировались пять украинских теннисисток. Речь идет об Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Марте Костюк, Людмиле Киченок и Надежде Киченок.
Впервые на Олимпийских играх выступят Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Напомним, 20 марта иностранным болельщикам официально запретили посещать Олимпийские игры в Токио летом 2021 года.
- 28 апреля Международный олимпийский комитет объявил о мерах безопасности, которые будут приняты на Играх в Токио из-за пандемии коронавируса.
- 21 мая сообщалось, что МОК проводит консультации с японскими властями по безопасности проведения Олимпиады в июле-августе этого года.
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