Определились теннисистки, которые представят Украину на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает официальный Facebook ФТУ.



Федерация тенниса Украины получила официальное подтверждение состава национальной команды на Олимпийских Играх в Токио.



На Олимпиаду-2020 квалифицировались пять украинских теннисисток. Речь идет об Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Марте Костюк, Людмиле Киченок и Надежде Киченок.



Впервые на Олимпийских играх выступят Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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