Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпион Украины "Шахтер" получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Обладатель серебра "Днепр-1" впервые выступит в ЛЧ и начнет борьбу во втором квалификационном раунде.

Обладательница бронзы "Заря" стартует в Лиге Европы в раунде плей-офф за выход в групповой этап.

В Лиге конференций "Динамо" начнет кампанию в третьем квалификационном раунде, а "Ворскла" – во втором круге отбора.