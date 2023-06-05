Определились пять представителей Украины в еврокубках в сезоне 2023/24
В сезоне 2023/24 Украину в еврокубках будут представлять "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и "Ворскла"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпион Украины "Шахтер" получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Обладатель серебра "Днепр-1" впервые выступит в ЛЧ и начнет борьбу во втором квалификационном раунде.
Обладательница бронзы "Заря" стартует в Лиге Европы в раунде плей-офф за выход в групповой этап.
В Лиге конференций "Динамо" начнет кампанию в третьем квалификационном раунде, а "Ворскла" – во втором круге отбора.
- 28 мая золото премьер-лиги и путевку в ЛЧ досрочно получил "Шахтер" , обыгравший "Днепр-1".
- Киевское "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины.
- 4 июня серебро УПЛ получил "Днипро-1" , а "Заря" получила бронзу.
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