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Определились победители Венецианского кинофестиваля, среди лауреатов - украинская лента

11 сентября, 2021 суббота
22:39
Культура

Главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев" - получил фильм французского режиссера Одри Диван "Событие"

Об этом сообщает Венецианский кинофестиваль в twitter.

Фильм "Событие" получил "Золотого льва". "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили Джейн Кэмпион из Новой Зеландии за фильм "Власть пса".

Гран-при жюри фестиваля получила лента "Рука бога" Паоло Соррентино из Италии.

Испанка Пенелопа Крус была признана лучшей актрисой за роль в фильме своего соотечественника Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Лучшим актером признан Джон Арсил за роль в филиппинской картине "На работе: пропавшие 8" Эрика Матти.

Фильм "Цензорка", снятый совместно Словакией, Чехией и Украиной словацким режиссером Петером Керекеша получил приз за лучший сценарий в секции "Горизонты".

В целом Украина на нынешнем кинофестивале в Венеции была представлена сразу тремя фильмами. В основном конкурсе также показали "Отблиск" Валентина Васяновича, в программе "Горизонты" - "Носорог" Олега Сенцова.

Справка.

"Носорог" - история картины основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой фильма (Сергей Филимонов) по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии на.

"Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца, и попала в мир, населенный только женщинами.

"Отблиск". Режиссер продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни после войны. По сюжету, врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к новой жизни.

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Кино
Олег Сенцов
Венецианский кинофестиваль
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