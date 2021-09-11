Определились победители Венецианского кинофестиваля, среди лауреатов - украинская лента
Главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев" - получил фильм французского режиссера Одри Диван "Событие"
Об этом сообщает Венецианский кинофестиваль в twitter.
Фильм "Событие" получил "Золотого льва". "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили Джейн Кэмпион из Новой Зеландии за фильм "Власть пса".
Гран-при жюри фестиваля получила лента "Рука бога" Паоло Соррентино из Италии.
Испанка Пенелопа Крус была признана лучшей актрисой за роль в фильме своего соотечественника Педро Альмодовара "Параллельные матери".
Лучшим актером признан Джон Арсил за роль в филиппинской картине "На работе: пропавшие 8" Эрика Матти.
Фильм "Цензорка", снятый совместно Словакией, Чехией и Украиной словацким режиссером Петером Керекеша получил приз за лучший сценарий в секции "Горизонты".
В целом Украина на нынешнем кинофестивале в Венеции была представлена сразу тремя фильмами. В основном конкурсе также показали "Отблиск" Валентина Васяновича, в программе "Горизонты" - "Носорог" Олега Сенцова.
Справка.
"Носорог" - история картины основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой фильма (Сергей Филимонов) по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии на.
"Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца, и попала в мир, населенный только женщинами.
"Отблиск". Режиссер продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни после войны. По сюжету, врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к новой жизни.
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