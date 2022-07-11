Определились победители Уимблдона
Победителями Уимблдонского теннисного турнира стали серб Новак Джокович и Елена Рыбакина из Казахстана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новак Джокович победил в финале австралийца Ника Кириоса - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Елена Рыбакина обыграла в решающем матче Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2.
Серб стал победителем Уимблдона в седьмой раз, он также побеждал на британском турнире Grand Slam в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 годах. В общем, для Джоковича это уже 21-й титул Grand Slam. Больше всего у испанца Рафаэля Надаля – 22.
Рыбакина завоевала свой первый титул самой престижной серии турниров, к которым также относятся Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США.
Уимблдон
Женщины. Финал
9 июля
Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) 3:6, 6:2, 6:2
Мужчины. Финал
10 июля
Новак Джокович (Сербия) - Ник Кириос (Австралия) 4:6, 6:3, 6:4, 7(7):6(3)
- 8 июля украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии уступили в полуфинале парного Уимблдона.
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