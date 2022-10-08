Об этом сообщило издание Читомо.

Известно, что подкаст победил в категории "Лучший подкаст о культуре".

"Без наших слушателей ничего бы не было. Именно они создают общество тех, кто ищет названия, задает вопросы и формулирует ответы о культуре и через культуру объясняет кое-что внутри самих себя. Мне ценно, что разговоры двух товарищей, к которым мы стараемся пригласить, важны многим", – рассказала в эксклюзивном комментарии для Читомо Богдана Неборак.

Анастасия Евдокимова также отмечает Читомо о том, что поддержка слушателей много значит для авторов.

"Когда мы начинали делать подкаст, то знали наверняка две вещи — мы хотим говорить об украинской культуре, и хотим оставаться честными сами с собой. Нынешний юбиляр Григорий Сковорода писал: "Люди в жизни своей работают, суетятся, утаиваются, а зачем - многие и сами не понимает. Если подумать, то у всех человеческих затей, сколько их там тысяч не бывает, есть один конец — радость сердца". Так и мы с Богданой — делаем то, что радует наши сердца, то, что действительно доставляет удовольствие. Мы рады, что наши слушатели и слушательницы дискутируют, читают, угощаются вином в аудиогостиной вместе с нами, что нам удалось собрать круг единомышленников и их поддержка оказалась настолько мощной", - сказала она.

Ранее с 28 по 30 сентября проводился самый длинный ІТ-подкаст, где обсуждали перспективы отрасли и собирали средства на две бронемашины стоимостью 11 млн грн для Вооруженных Сил Украины.

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