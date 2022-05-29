Определились победители Каннского кинофестиваля
Обладателем главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви" - стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали"
Об этом сообщает сайт кинофестиваля в Каннах .
Церемония награждения победителей состоялась в субботу, 28 апреля, во Дворце фестивалей. Кроме "Треугольника печали", призы получили другие фильмы. Гран-при фестиваля получила картина "Около" Лукаса Донта. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пан Чхан Ук за картину "Решение уйти". Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен фильму "Тори и Локита" братьев Дарденнов.
Лучшим актером стал кореец Сон Кан Хо за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корееда, награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Зар Амир-Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" режиссера Али Аббаси.
Приз за лучший сценарий получил шведский режиссер Тарик Салех за фильм "Парень из рая".
Призом жюри были награждены две картины - итальянско-бельгийская лента "Восемь гор" режиссеров Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грюнингена и фильм "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.
Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джины Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".
Специальный приз жюри "Золотой глаз" получила документальная лента "Мариуполис 2", смонтированная из материала, который литовский режиссер Мантас Кведарачавичюс снимал перед смертью. Он приехал в Мариуполь в марте и снимал жизнь мирных жителей. Затем режиссер попал в российский плен. Его подвергли пыткам и убили.
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