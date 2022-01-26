Определились планы сборной Украины в случае поражения Шотландии по отбору на ЧМ-2022, - СМИ
Сборная Украины может провести товарищеский матч 29 марта в одной из европейских стран, если не сможет обыграть Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Meta-ratings .
По информации источника, если Украина проиграет Шотландии в плей-офф квалификации ЧМ-2022, то заполнит паузу на матчи сборной – товарищеской встречей.
Скорее всего, это будет матч с сборной, которая проигрывает в другом полуфинале плей-офф.
Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
- Напомним, 26 ноября 2021 стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии .
- 24 января сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков пройдет стажировку в итальянской "Аталанте".
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