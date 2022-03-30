Определились еще два участника ЧМ-2022 по футболу от Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Польша в Хожуве победила Швецию со счётом 2:0. Голы забили Роберт Левандовски, который на 50-й минуте реализовал пенальти и Петр Зелински на 72-й минуте.

Португалия в Порту обыграла Северную Македонию – 2:0. Дубль сделал Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах.

Еще один участник финальной части чемпионата мира от Европы определится в июне, когда Украина встретится в гостях с Уэльсом.

От Европы право сыграть на мировом первенстве в Катаре ранее получили Германия, Дания, Англия, Швейцария, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия, Испания и Нидерланды.

ЧМ-2022

Стыковые матчи. Финалы

Польша – Швеция 2:0

Голы : Левандовские, 50 (пен.), Зелинские, 72

Португалия – Северная Македония 2:0

Голы : Бруну Фернанадеш, 32, 65

Напомним, 24 марта в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии .

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