Определились еще два участника ЧМ-2022 по футболу от Европы
Сборные Польши и Португалии завоевали путевки в финальную часть чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Польша в Хожуве победила Швецию со счётом 2:0. Голы забили Роберт Левандовски, который на 50-й минуте реализовал пенальти и Петр Зелински на 72-й минуте.
Португалия в Порту обыграла Северную Македонию – 2:0. Дубль сделал Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах.
Еще один участник финальной части чемпионата мира от Европы определится в июне, когда Украина встретится в гостях с Уэльсом.
От Европы право сыграть на мировом первенстве в Катаре ранее получили Германия, Дания, Англия, Швейцария, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия, Испания и Нидерланды.
ЧМ-2022
Стыковые матчи. Финалы
Польша – Швеция 2:0
Голы : Левандовские, 50 (пен.), Зелинские, 72
Португалия – Северная Македония 2:0
Голы : Бруну Фернанадеш, 32, 65
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Напомним, 24 марта в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии .
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