Определились 20 участников ЧМ-2022 по футболу
Сборная Канады стала 20-м участником финальной части чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ночь на понедельник, 28 марта, Канада победила в Торонто Ямайке 4:0 и досрочно гарантировала себе участие в ЧМ-2022.
Канаде удалось выйти в финальную часть чемпионат мира впервые за 36 лет.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
Мировое первенство будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В ней примут участие 32 сборные.
Все финалисты ЧМ-2022 по футболу:
Европа (всего 13 команд)
Вышли на ЧМ-2022:
Германия
Дания
Англия
Швейцария
Франция
Бельгия
Хорватия
Сербия
Испания
Нидерланды
Южная Америка (4 или 5 команд)
Бразилия
Аргентина
Эквадор
Уругвай
Азия (4 или 5 команд и Катар на правах хозяина)
Катар
Иран
Южная Корея
Япония
Саудовская Аравия
Северная Америка (3 или 4 команды)
Канада
Африка (5 команд)
Океания (1 команда, в случае победы в стыковых матчах)
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Напомним, 22 марта футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе .
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