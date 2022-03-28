Определились 20 участников ЧМ-2022 по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В ночь на понедельник, 28 марта, Канада победила в Торонто Ямайке 4:0 и досрочно гарантировала себе участие в ЧМ-2022.

Канаде удалось выйти в финальную часть чемпионат мира впервые за 36 лет.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

Мировое первенство будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В ней примут участие 32 сборные.

Все финалисты ЧМ-2022 по футболу:

Европа (всего 13 команд)

Вышли на ЧМ-2022:

Германия

Дания

Англия

Швейцария

Франция

Бельгия

Хорватия

Сербия

Испания

Нидерланды

Южная Америка (4 или 5 команд)

Бразилия

Аргентина

Эквадор

Уругвай

Азия (4 или 5 команд и Катар на правах хозяина)

Катар

Иран

Южная Корея

Япония

Саудовская Аравия

Северная Америка (3 или 4 команды)

Канада

Африка (5 команд)

Океания (1 команда, в случае победы в стыковых матчах)

Напомним, 22 марта футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе .

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