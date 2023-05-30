Определили потенциальные соперники вице-чемпиона Украины в квалификации Лиги чемпионов
Соперникам серебряного призера УПЛ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет швейцарский "Серветт" или греческий "Панатинаикос"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Во втором круге отбора ЛЧ серебряный медалист премьер-лиги встретится с "Серветтом" или "Панатинаикосом", которые финишировали вторыми в своих национальных чемпионатах.
В случае выхода в третий раунд квалификации представителя Украины ждут шотландский "Рейнджерс", португальская "Брага", нидерландский ПСВ или французский "Марсель", за который играет украинец Руслан Малиновский.
Для выхода в групповой раунд ЛЧ вицечемпиона Украины также предстоит пройти стадию плей-офф.
Перед последним туром вторым в УПЛ идет "Днепр-1", который имеет 64 пункта и опережает "Зарю" по результатам личных встреч (3:0, 1:2). В 30-м туре "Днепр-1" примет "Кривбасс", а "Заря" сыграет в гостях с "Минаем".
Направляясь в основную сетку ЛЧ попал чемпион Украины - "Шахтер".
- 28 мая стало известно, что чемпион Украины получит место на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2023/24.
- 28 мая золото премьер-лиги и путевку в ЛЧ досрочно получил "Шахтер" , обыгравший "Днепр-1".
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