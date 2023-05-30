Об этом сообщает Еспресо.TV

Во втором круге отбора ЛЧ серебряный медалист премьер-лиги встретится с "Серветтом" или "Панатинаикосом", которые финишировали вторыми в своих национальных чемпионатах.

В случае выхода в третий раунд квалификации представителя Украины ждут шотландский "Рейнджерс", португальская "Брага", нидерландский ПСВ или французский "Марсель", за который играет украинец Руслан Малиновский.

Для выхода в групповой раунд ЛЧ вицечемпиона Украины также предстоит пройти стадию плей-офф.

Перед последним туром вторым в УПЛ идет "Днепр-1", который имеет 64 пункта и опережает "Зарю" по результатам личных встреч (3:0, 1:2). В 30-м туре "Днепр-1" примет "Кривбасс", а "Заря" сыграет в гостях с "Минаем".

Направляясь в основную сетку ЛЧ попал чемпион Украины - "Шахтер".