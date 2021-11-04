Определили лучший сыр в мире в 2021 году
В Испании на World Cheese Awards назвали лучший сыр в мире
На нынешнем фестивале сыроваров World Cheese Awards первое место занял козьий сыр из Испании, пишет CNN. Он был одним из 4079 конкурсантов из более чем 40 стран мира с пяти континентов.
Лучший сыр года под названием Olavidia производит испанский бренд Quesos y Besos ("Сыры и поцелуи"). Жюри отдало ему 103 голоса. На втором месте с 98 голосами оказался мягкий французский сыр Fromagerie Berthaut.
Британский член жюри, отдав свой голос победителю, добавил, что сыр имеет "насыщенную, соблазнительную кремообразную текстуру". В общей сложности лучший сыр определяло около 250 участников жюри - среди них были пищевые технологи, продавцы сыра, шеф-повара и сомелье.
Хозяйка производства из города Хаэн, на юге Испании, рассказала, что в ее сыроварне всего шесть работников. "Ежедневный труд дает свои плоды", - сказала она.
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