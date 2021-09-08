Определилась заявка сборной Украины по футболу на матч против Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ .



В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.



После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1: 1) Петраков решил осуществить ротацию состава, отпустив в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.



Зато в сборной Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца с "Зари".



Заявка сборной Украины на матч против Чехии:



Вратари: Бойко, Резник



Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корниенко, Качараба, Тимчик, Караваев



Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергин, Зинченко, Булеца



Нападающие: Яремчук, Сикан



Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии сегодня - 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .

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