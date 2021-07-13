Определилась судьба "Олимпика", который объявил о расформировании
Донецкий "Олимпик", который снялся с УПЛ и анонсировал прекращение существования, может сыграть в первой лиге Украины
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
"Олимпик" не исчезнет с футбольной карты Украины, а будет выступать в первой лиге. У клуба будут новые инвесторы.
"Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В УПЛ мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Поэтому у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы" - сказал Владислав Гельзин - президент "Олимпика".
"Олимпик" выступал в УПЛ с 2014 года. Клуб основали в 2001-м. Наивысшее достижение в высшем дивизионе - четвертое место, которое позволило сыграть в квалификации Лиги Европы.
Прошлый сезон УПЛ "Олимпик" завершил на предпоследнем, тринадцатом месте.
- 8 июля футбольный клуб "Олимпик" объявил о прекращении профессиональной деятельности.
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