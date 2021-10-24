Определилась представительница Украины на детском Евровидении

Об этом сообщает Суспильне.

Елена Усенко будет выступать на детском Евровидении в Париже 19 декабря.

Она стала победительницей среди 11 участников по результатам голосования жюри и телезрителей.

14-летняя Елена Усенко исполняла авторскую песню "Важіль" и получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, в сумме - 63 балла.

Финал Национального отбора состоялся 24 октября в прямом эфире на телеканале UA Культура.

Елена Усенко живет в Белой Церкви, Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе "Детского Евровидения" и попала в финал.

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