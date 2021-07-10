Определилась победительница Уимблдонского турнира
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти победила в финале Уимблдона чешку Плишкову
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Барти победила со счетом 6: 3, 6: 7 (4: 7), 6: 3. Встреча продолжалась 1 час. 55 мин.
Австралийка семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-поинтов. Плишкова сделала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвертым в сезоне-2021 и вторым на турнирах "Большого шлема" после "Ролан Гаррос-2019". Уимблдон австралийка выиграла впервые.
Уимблдон
Жиник. финал
10 июля
Эшли Барти (Австралия) - Плишкова (Чехия) 6: 3, 6: 7 (4: 7), 6: 3
- Напомним, 1 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк прекратили борьбу на Уимблдонском турнире во втором раунде.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное