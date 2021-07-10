Определилась победительница Уимблдонского турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Барти победила со счетом 6: 3, 6: 7 (4: 7), 6: 3. Встреча продолжалась 1 час. 55 мин.

Австралийка семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-поинтов. Плишкова сделала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвертым в сезоне-2021 и вторым на турнирах "Большого шлема" после "Ролан Гаррос-2019". Уимблдон австралийка выиграла впервые.

Уимблдон

Жиник. финал

10 июля

Эшли Барти (Австралия) - Плишкова (Чехия) 6: 3, 6: 7 (4: 7), 6: 3