Определилась победительница общего зачета Кубка мира по биатлону
Победительницей общего зачета Кубка мира-2021/22 по биатлону стала норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) Ройзеланд финишировала второй в гонке преследования. Таким образом, норвежка набрала 909 очков в общем зачете и стала недостижимой для преследователей. Ближайшая из них – шведка Эльвире Оберг имеет 783 балла.
Лучшая из украинок – Юлия Джима – имеет в генеральной классификации 153 очка и занимает 40-е место.
Олсбю-Ройзеланд выиграла "Большой хрустальный глобус" впервые в карьере.
Кубок мира
10-й этап
Холменколлен (Норвегия)
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) 29:55,7 (2 штрафных круга)
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – отставание 24,9 (2)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 50,5 (0)
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