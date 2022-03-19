Определилась победительница общего зачета Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) Ройзеланд финишировала второй в гонке преследования. Таким образом, норвежка набрала 909 очков в общем зачете и стала недостижимой для преследователей. Ближайшая из них – шведка Эльвире Оберг имеет 783 балла.

Лучшая из украинок – Юлия Джима – имеет в генеральной классификации 153 очка и занимает 40-е место.

Олсбю-Ройзеланд выиграла "Большой хрустальный глобус" впервые в карьере.

Кубок мира

10-й этап

Холменколлен (Норвегия)

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) 29:55,7 (2 штрафных круга)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – отставание 24,9 (2)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 50,5 (0)

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