Определилась официальная дата скандального боя Лопеса за отобранные в Ломаченко титулы

Об этом сообщает DAZN.



Бой состоится 27 ноября в театре "Хулу" в Нью-Йорке. Организацию боя возьмет на себя DAZN. Теофимо Лопес проведет первую защиту титулов, которые он отобрал у Украинский, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.

Компания Triller выиграла торги за право организовать бой Лопес - Камбосос в феврале, предложив $ 6 млн, которые должны были распределить в пропорции 65% на 35% в пользу американца, а компания Matchroom оказалась второй с заявкой в $ 3,5 млн, поэтому права на бой передали именно ей.

Triller пытался организовать поединок еще в июне, встреча несколько раз откладывалась, а компании не удалось договориться с боксерами об очередном переносе боя с 4 на 16 октября. В итоге, Triller отказался от проведения боя.