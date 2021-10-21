Определилась официальная дата скандального боя Лопеса за отобранные в Ломаченко титулы
27 ноября состоится бой, где американец Теофимо Лопес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в поединке против австралийца Джорджа Камбососа
Об этом сообщает DAZN.
Бой состоится 27 ноября в театре "Хулу" в Нью-Йорке. Организацию боя возьмет на себя DAZN. Теофимо Лопес проведет первую защиту титулов, которые он отобрал у Украинский, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.
Компания Triller выиграла торги за право организовать бой Лопес - Камбосос в феврале, предложив $ 6 млн, которые должны были распределить в пропорции 65% на 35% в пользу американца, а компания Matchroom оказалась второй с заявкой в $ 3,5 млн, поэтому права на бой передали именно ей.
Triller пытался организовать поединок еще в июне, встреча несколько раз откладывалась, а компании не удалось договориться с боксерами об очередном переносе боя с 4 на 16 октября. В итоге, Triller отказался от проведения боя.
- 28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не состоится 4 октября .
- 29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в случае очередной смены даты поединка.
- 6 октября Эдди Хирн заявил, что он прием ав права на бой Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа.
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