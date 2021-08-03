Определены книги-финалисты в номинации "Литература для детей" 5 сезона книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021"

Произведения-финалисты сначала прошли двухэтапный отбор. Таким образом из 79 изданий в номинации "Литература для детей", которые были представлены на оценку жюри, в финал попали 3 книги.



Пять изданий имели одинаковое количество баллов, но, по условиям конкурса, книг-финалистов должно быть три. Все решил "голос" последнего эксперта.



В тройку книг-финалистов книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" вошли следующие произведения:



"Олекса Довбуш. Тайна Силы" Василий Карпюк (издательство "Discursus")







Ты знаешь, кто такой Олекса Довбуш? Вероятно, что да, потому что на все Карпаты нет большего героя! Но история грозного предводителя карпатских повстанцев началась с упрямого мальчишки, который неожиданно для себя получил большую Силу. Нырнув в этот рассказ, ты вместе с Олексой поживешь в лесу рядом с волками и белка, присоединишься к опришкивской ватаге и заглянешь в мир героического прошлого Карпат. А главное, в конце узнаешь, откуда взялась сила Олексы и смог ли он ею овладеть.



"Затерянные в лагере" Настя Музыченко (издательство "Наш Формат")





Матвей и Мия едут отдыхать в горный лагерь. Свежий воздух, дискотеки, квесты и другие развлечения - все как всегда в таких лагерях. Но только до тех пор, пока Матвей случайно не выяснит о мистической, даже жуткой истории, которая произошла здесь несколько лет назад. А такие истории, как известно, имеют привычку повторяться - и вот наши герои оказываются в эпицентре событий ...



"Морьскосвинский детектив" Иван Андрусяк (издательство "Vivat")





Когда происходят таинственные преступления, все животные из близлежащих домов, и даже те, что живут на улице, обязательно обращаются к морской свинке - детективу Жерару. Однако он известный сладкоежка, поэтому берется за дела только при условии вкусненького гонорара.



Вместе с Жераром ты узнаешь, кто украл кошачий завтрак, побежишь от голодных хищников, выяснишь абсолютно все о неизвестном страшидле, которое пугает добрых животных, исследовать темные закоулки и будешь бороться со страхами, а главное - научишься мгновенно ловить злоумышленников, применяя дедукцию и логику .



Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:



"Ляказочкы" Ирэн Роздобудько (издательство "Наш Формат")



"Семь праздничных желаний. Подслушанных и записано от Исландии до Китая" Юлита Ран, Саша Дерманский, Мия Марченко, Олег Колдун, Оксана Давыдова, Юлия Илюха, Анна Осадко (издательство "Читариум")



"Майка Паливода выбирает профессию" Мия Марченко (издательство "Читариум")



"Мирослава и другие с нашего двора" Ольга Куприян (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Куда и откуда" Романа Романишин, Андрей Лесив (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Белый волк на черном пути" Надежда Гуменюк (издательство "НК-Богдан")



"Дарю братика за подписку. Твой инстадневник" Саша Кочубей (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Пароходы и киты" Григорий Фалькович (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")



"Три сказочные повести" Саша Дерманский (издательство "Наш Формат")



"Вкусная азбука" Марко Терен (издательство "АССА")



"Дельфи" и волшебники "Валерий Пузик (издательство" АССА ")



"Королевское ограбления" Сергей Свириденко (издательство "Наш Формат")



"Марусины важные дела" Саша Войцеховская (издательство "Наш Формат")



"Я и монстрик Жоржик. Как быть здоровым" А. Ю. Варнавская (Издательская группа "Основа")



"Призрак, который не мог уснуть" Наталья Малетич (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Там, где бродят сны" Ростислав Попска (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")



"Быстроножка и очень велосипедное приключение" Юрий и Татьяна Гайдай (издательство "Yakaboo Publishing")



"Самый счастливый львенок" Александр Шатохин (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Миссия "Спасение": медведи" Евгения Завалий (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Белки, шкипер, альбатрос, или История о том, как возник сноубординг" Ева Сольская (издательство "Ранок")



"Виктор_Робот. Дневник собирателя планет" Анастасия Лавренишина (издательство "Ранок")



"Как правильно реветь" Олеся Мамчич (издательство "Ранок")



"Тайная жизнь Рудика" Таис Золотковской (издательство "Ранок")



"Кузя, Зюзя и компания" Всеволод Нестайко (издательство "Наш Формат")



"Котигорошко. Запутанные сказки". Анастасия Лавренишина, Галина Ткачук, Оксана Лущевская, Алина Штефан, Мия Марченко, Валентина Вздульська, Саша Кочубей, Анна Хромова. (Издательство "Ранок")



"Чубзикы" Сергей Лоскот (издательство "Ранок")



"Тайный орден большого Ската" Анна Буяджи (издательство "Ранок")



"Мистельфы" Галина Вдовиченко (издательство "Видавництво Старого Лева"



"Большой космический апчих" Слава Мировая (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Сэм, без проблем" Оксана Лущевская (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Э-э-естории экскаватора Эки" Виктория Амелина (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Мезозой на четвертом этаже" Станислав Соловинський (издательство "Ранок")



"О трех отважных рыцарях" Анна Третьяк (издательство "Ранок")



"Встреча на Босом мосту" Надежда Гуменюк (издательство "НК-Богдан")



"Азбука" Ирина Рутила (издательство "Каламар")



По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования с сентября по ноябрь в библиотеках по всей Украине.