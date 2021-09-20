Определенные люди заставили Петракова вызвать в сборную Украины игрока "Динамо", - журналист Цыганик дал неожиданный инсайд

Об этом сообщил Игорь Цыганик в своей программе на YouTube-канале "Football Hub".



По информации источника, на Петракова повлияли "определенные люди" и он вызвал в сборную Александра Караваева.



"В первом списке Петракова не было и Караваева. Он не хотел вызывать. И знаете там вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все-таки вызвали в сборную Украины", - рассказал журналист Игорь Цыганик.



4 октября начнется сбор, где футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре.