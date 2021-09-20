Определенные люди заставили Петракова вызвать в сборную Украины игрока "Динамо", - журналист Цыганик дал неожиданный инсайд
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не собирался вызывать в национальную команду футболиста "Динамо" Александра Караваева
Об этом сообщил Игорь Цыганик в своей программе на YouTube-канале "Football Hub".
По информации источника, на Петракова повлияли "определенные люди" и он вызвал в сборную Александра Караваева.
"В первом списке Петракова не было и Караваева. Он не хотел вызывать. И знаете там вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все-таки вызвали в сборную Украины", - рассказал журналист Игорь Цыганик.
4 октября начнется сбор, где футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 15 сентября футболист сборной Украины Руслан Малиновский обнародовал заявление относительно своего конфликта с главным тренером команды Александром Петраков.
- 17 сентября и.о. главного тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков для октябрьских матчей, в нем нет Малиновского.
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