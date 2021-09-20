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Определенные люди заставили Петракова вызвать в сборную Украины игрока "Динамо", - журналист Цыганик дал неожиданный инсайд

20 сентября, 2021 понедельник
18:29
Спорт Александр Караваев

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не собирался вызывать в национальную команду футболиста "Динамо" Александра Караваева

Об этом сообщил Игорь Цыганик в своей программе на YouTube-канале "Football Hub".

По информации источника, на Петракова повлияли "определенные люди" и он вызвал в сборную Александра Караваева.

"В первом списке Петракова не было и Караваева. Он не хотел вызывать. И знаете там вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства и Караваева все-таки вызвали в сборную Украины", - рассказал журналист Игорь Цыганик.

4 октября начнется сбор, где футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре.

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Александр Караваев
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