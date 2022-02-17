Определение "дат вторжения" и паника по поводу новых вероятных военных действий наносят Украине экономические потери, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .



"Об этом можно долго говорить (появление дат вторжения, - ред.). Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - сказал он.



По мнению Зеленского, паника работает против нашей страны и неважно, кто распространяет информацию о возможных "датах вторжения". Он отметил, что россияне "подыгрывают" паническим настроениям, когда ведут обстрелы.



"Смотрите, они сегодня стреляли на Донбассе, и вчера, и раньше. Говорят, что уводят войска, а после этого стреляют. Ну зачем? Я считаю, что это глупость, делают просто совершенно неадекватные поступки", - сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что Россия может долго держать мир в состоянии напряженности и он говорит об этом западным лидерам.



"Поверьте - на всех встречах. Они знают, им не очень нравится моя позиция, потому что она другая", - резюмировал президент.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней, и сделает она это под фальшивым флагом.