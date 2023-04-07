Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Жители нашей громады, домохозяйства которых повреждены в результате подтопления 04.04.2023, могут получить одноразовую материальную помощь. Размер помощи определяется комиссией и может составлять от 5 до 50 тысяч гривен", - написал он.

Заявления можно подавать с 7 апреля. Для этого нужно предоставить документы , утвержденные в перечне.

"Помимо финансовой помощи из городского бюджета пострадавшие будут получать помощь от международных гуманитарных организаций, взаимодействие с которыми налажено городской и областной военными администрациями", - отметил Гончаренко.