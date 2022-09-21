Определена категория женщин, которые обязательно должны стать на военный учет: законопроект был принят в первом чтении
Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных", - говорится в формулировке законопроекта.
За соответствующий законопроект №6482 Верховная Рада проголосовала в первом чтении. 267 депутатов проголосовали за.
В документе изменили формулировку по военному учету женщин – изменения внесли в часть 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Также отмечается, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.
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