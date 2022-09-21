Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных", - говорится в формулировке законопроекта.

За соответствующий законопроект №6482 Верховная Рада проголосовала в первом чтении. 267 депутатов проголосовали за.

В документе изменили формулировку по военному учету женщин – изменения внесли в часть 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также отмечается, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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